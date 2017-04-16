"Вы довольны своей зарплатой? А мы вашей игрой - нет". Аким отчитал ФК "Шахтер" и пригрозил уволить тренера

Ерлан Кошанов недоволен выступлением "горняков" в этом сезоне.
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Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов встретился с руководством ФК "Шахтер", чтобы выяснить, с чем связаны неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне КПЛ, сообщается на сайте акимата.
По итогам встречи создана рабочая группа, которой поручено разобраться в причинах плохо выступления "Шахтера", а также в том, действительно ли купленные для команды легионеры - перспективные футболисты, а не "чьи-то знакомые".
Главный тренер "Шахтера" Алексей Ерменко отметил, что игрокам просто не хватает уверенности, но этот ответ не удовлетворил акима.
"Вы до осени будете вселять в них уверенность! А нам сейчас нужен результат! Вот вы, Аскар Зубайдилдаевич (исполнительный директор клуба Аскар Абильдаев - прим. ред.), карагандинец? Да! Так вот, с тренером, если разорвем контракт, он уедет, а вы останетесь. Как вы будете людям в глаза смотреть? Они - ваш работодатель. Вы проедаете деньги налогоплательщиков! Огромные деньги! Вы все довольны своей зарплатой? Да? А мы вашей игрой недовольны!". - сказал Кошанов.