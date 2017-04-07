Жуков и Иличевич вывели "Кайрат" в четвертьфинал Кубка Казахстана

Алматинский клуб обыграл "Тараз".
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Кубок Казахстана по футболу
1/8 финала
Кайрат - Тараз 2:0
Голы: Жуков, 34 (1:0); Иличевич, 45 (2:0)
1/8 финала
Кайрат - Тараз 2:0
Голы: Жуков, 34 (1:0); Иличевич, 45 (2:0)
Алматинский "Кайрат" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/8-й подопечные Кахабера Цхададзе принимали на своем поле "Тараз". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первым отличился Георгий Жуков, оформивший свой первый гол за "Кайрат", ему ассистировал Андрей Аршавин. Закрепил преимущество алматинского клуба Иво Иличевич с пенальти.
Отметим, что и Жуков, и Иличевич проводят свой первый сезон за "Кайрат".
Напомним, "Кайрат" является действующим обладателем Суперкубка Казахстана. Обладатель же Кубка прошлого сезона ФК "Астана" в нынешнем розыгрыше завершил борьбу на стадии 1/8-й, проиграв "Жетысу".