Георгий Жуков забил первый гол за "Кайрат"

Это произошло в матче 1/8 финала Кубка Казахстана против "Тараза".
Ссылки по теме:
- Футболисты "Актобе" в серии пенальти с "Акжайыком" оформили выход в четвертьфинал Кубка Казахстана
- Фанаты "Актобе" и "Акжайыка" устроили массовую драку в Уральске
- "Тобол" в Костанае проиграл аутсайдеру КПЛ и выбыл из Кубка Казахстана
Казахстанский полузащитник Георгий Жуков забил первый гол за алматинский "Кайрат" в официальных матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло в матче 1/8 финала Кубка Казахстана против "Тараза". Жуков на 34-й минуте с передачи Андрея Аршавина переиграл голкипера гостей. Стоит отметить, что до этого полузащитник забивал за алматинский клуб только в товарищеских играх.
Добавим, что на момент написания новости счет во встрече, которая проходит в Алматы, 2:0. Второй мяч в ворота "Тараза" с пенальти на 45-й минуте отправил Иво Иличевич.
Напомним, что главной сенсацией 1/8 финала Кубка Казахстана стал вылет лидера КПЛ-2017 и действующего чемпиона Казахстана - "Астаны". Столичная команда уступила в Талдыкоргане местному "Жетысу" со счетом 1:2.