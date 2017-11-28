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Главный тренер сборной Казахстана по баскетболу оценил вклад БК "Астана" в победы в стартовых матчах отбора на ЧМ-2019

Михаил Карпенко отметил, что доволен составом.

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Михаил Карпенко. Фото с сайта БК "Астана"
Михаил Карпенко. Фото с сайта БК "Астана"

Наставник сборной Казахстана по баскетболу Михаил Карпенко, также входящий в тренерский штаб БК "Астана", после двух матчей квалификационного раунда чемпионата мира-2019 рассказал о подготовке команды, планах и проблемах, с которыми пришлось столкнуться, сообщается на сайте столичного клуба.

- Михаил Владимирович, прошли уже два матча отборочного тура на чемпионат мира-2019 по баскетболу.  В копилке сборной Казахстана две победы над сильными командами Катара и Ирака. Что можете сказать по этим двум матчам?
- Эти игры были непростые для нас, сборная команда собралась буквально за четыре дня до отборочного матча, и мы не смогли наработать все, что хотели, поскольку имели очень маленький срок для подготовки команды, но, тем не менее, мы выступили достойно. И самое важное, что не смотря на проблемы, погрешности в нашей игре, мы смогли добыть две важные победы. Считаю, что это самый важный момент  в первых двух отборочных матчах. Что касается соперников, то они были не простые. Команда Катара играла дома, естественно, хотела себя проявить перед своими болельщиками. Что касается Ирака, то они преподнесли сюрприз в нашей группе, когда обыграли фаворитов группы, сборную Ирана. В целом команда Ирака  выглядела достойно, они играют очень агрессивно, меняют форму защиты  и имеют  ярко выраженного лидера, натурализованного американца  Демарио Майфилда. Я рад, что наш план на эту игру сработал,  и мы смогли добыть в очень непростом матче ценную и важную победу для нас.

- Как оцениваете состав сборной Казахстана? Почему в команде нет других игроков, которые играли за сборную, к примеру, Кожанова, Савченко, Лапченко и других?
- На данный момент мы постарались собрать оптимальный состав для сборной команды. Естественно, я разочарован тем, что Юрий Кожанов в последний момент отказался играть за сборную. Мы очень рассчитывали на этого игрока как на хорошего снайпера и считали, что он может помочь нам. По условиям заявки в квалификации на мир мы должны были предоставить список из 12 игроков за три недели до начала первого матча. Естественного, мы рисковали, когда включили Кожанова в заявку. Юрий нас подвел, отказавшись в последний момент, и пришлось играть с 11-ю спортсменами. Но это его решение, больше на этого игрока мы рассчитывать не будем.
Я считаю, что для каждого спортсмена самое высшее, что может быть, это играть за сборную своей страны. И если игрок добровольно отказывается от этой чести, от этого приглашения, это уже его характеризует. Что касается других игроков, которые раньше играли за сборную и не были вызваны сейчас на этот цикл, то здесь мы исходили с того, что "Астана" - это базовый клуб сборной, и мы точно усилились по тем позициям, которые точно знали, что эти игроки нам реально помогут и сохранять хороший микроклимат в команде. С уверенностью могу сказать, что нынешним составом я удовлетворен на 100 процентов.

- Вы уже упомянули, что сборная команда страны состоит на 90 процентов из игроков "Астаны". И это не только игроки, но и весь персонал клуба. Это как-то повлияло на успех сборной в целом?
- Конечно, большой вклад в успех двух матчей внесло то, что состав сборной команды в большинстве своем - и игроки, и тренеры, и медицинский персонал - состоят из членов БК "Астана", поскольку гораздо проще было подготовить команду, опираясь на базовый клуб страны. И игроки более сыгранны, они знакомы с тренерским коллективом, и тренерский коллектив, находясь в штабе "Астаны", знает возможность каждого игрока в отдельности. Конечно, это огромный плюс и наше преимущество по отношению к соперникам. Нам нужно было только правильно вести игроков, которых мы пригласили из других команд, вписать их в нашу систему и грамотно подвести команду к стартовым матчам. Игроки Бажин, Ягодкин  и Куанов хорошо вписались в этот коллектив, и сборная выглядела как одно целое. Хочу отметить моего ассистента Ренатаса Курилионокаса, который тоже состоит в тренерском штабе "Астаны", за хорошую и профессиональную работу в сборной.

- Вы впервые возглавляете национальную сборную Казахстана, какова ответственность за результат, каковы эмоции от выступления команды?
- Несомненно, возглавлять национальную сборную любой страны, Казахстана в частности, это огромная честь и большой вызов для каждого тренера, в том числе и для меня. Летом, когда я получил приглашение от Валерия Алексеевича Тихоненко войти в тренерский штаб БК "Астана" и национальной сборной, я был этому очень рад, поскольку это большой шаг вперед в моей тренерский карьере, большой спортивный вызов, и я постараюсь сделать максимум, что от меня зависит как от тренера. Одновременно быть тренером и БК "Астана", и национальной сборной команды - это огромный опыт в моей карьере, и, несомненно, эмоции только самые положительные, несмотря на то, что есть большой груз ответственности за результат. Я не боюсь этой ответственности, принимаю ее и готов вместе с нашей командой двигаться вперед!

- Каковы перспективы дальнейшего выступления нашей сборной команды? 
- Конечно, после первых двух побед наши возможности и шансы выйти в следующий раунд квалификации очень повысились. Думаю, никто не относил Казахстан к фаворитам этой группы, но, тем не менее, после двух игр мы идем на первом месте в группе. Такой результат ни в коем случае не дает нам права расслабляться, наоборот, дополнительная ответственность ложится на нас - оправдать первое место и в дальнейшем пытаться сохранить в нашей группе лидирующие позиции.

- Как оцениваете шансы команды, по силам выйти из группы и пройти в следующий раунд?
- Считаю, что шансы выйти из группы у нас очень высокие. Но мы теперь думаем не только про выход из группы, но о том, как выйти в следующий этап с максимальным количеством очков. Поэтому в каждом следующем матче будем выкладываться по полной и играть только на победу.

- Есть игроки, которые Вас больше всех порадовали или удивили?
- Не люблю выделять игроков, наш успех - это, прежде всего, успех общекомандный. Именно так я хотел позиционировать нас. Мы не команда, где есть звезды, мы хотим быть командой звездной, единой.  Я сказал своим ребятам еще перед началом матча, что мы должны строить свою игру от защиты, хорошая защита раскрепостит нас в нападении и позволит нам чувствовать себя уверенно на площадке. Так и получилось, в одном матче один больше забил, проявил свои лучшие снайперские качества, в другом матче другие игроки раскрылись, но все ребята, которые выходили на площадку, бились, ни один из них не выходил с потухшими глазами или опущенной головой, поэтому выделяю всех игроков.

Напомним, cборная Казахстана в Астане одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2019, обыграв дома команду Ирака со счетом 82:76. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня - Катар.

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