"Довольны сумасшедшим настроем". Тренер баскетбольной сборной прокомментировал победу в отборе на ЧМ-2019

Михаил Карпенко отметил, что матч сложился тяжело.
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Главный тренер сборной Казахстана по баскетболу Михаил Карпенко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу команды над Ираком в рамках отбора на чемпионат мира, также оценив форму казахстанских игроков "Астаны".
- Игра сложилась тяжело для нас. Недовольны мы тем, что в первой половине не справились с прессингом, сделали большое количество потерь, из-за этого позволили сопернику много легких очков набрать. Довольны сумасшедшим настроем и характером, который игроки проявили. Не сломались, когда несколько раз соперник вышел вперед во второй половине. Здорово отыграли в защите и в конце концов дожали соперника.
- Повлияло на игру, что лидер Ирака нахватал фолов?
- Конечно, повлияло. Им стало сложнее находить решения в нападении, и у них все-таки очень много на этом игроке завязано. Они приняли неправильное решение, сделали ситуацию для атаки, нам это очень сильно помогло.
- Насколько Вы довольны формой казахстанских игроков "Астаны"? Не все так много игрового времени получают в клубе.
- Ребята в хорошей игровой форме находятся, горят желанием. Конечно, хотелось бы, чтобы больше времени на площадке Вадим Щербак проводил, но не всегда в таких сложных играх, как против Катара и Ирака, находишь возможным всех 11 игроков заиграть. Как правило, на кону стоит многое. И чаще в этой ситуации тренеры ротацию ограничивают.
Напомним, cборная Казахстана одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2019, обыграв дома команду Ирака со счетом 82:76. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня - Катар.