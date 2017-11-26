Лучший баскетболист сборной Казахстана в матче с Ираком прокомментировал победу в отборе на ЧМ-2019

Анатолий Колесников отметил игру своей команды.
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Форвард сборной Казахстана по баскетболу и БК "Астана" Анатолий Колесников стал самым результативным в составе национальной команды в победном матче против Ирака в рамках отбора на чемпионат мира-2019. Набрав 21 очко, именно он перевел игру в овертайм при ничейном счете, отметив после матча корреспонденту Vesti.kz хорошую игру всей сборной.
"Уже первые пять минут матча показали, какой игра будет. Вот в Катаре игра такая открытая была, а здесь сразу видно было - под кольцо проходишь, тебя могут даже по голове ударить, а фола не будет. Надо было с вот этим играть...Но мы сыграли хорошо, пацаны вообще молодцы. Конечно, ошибки были у нас. Я думаю, мы намного лучше можем играть. Но у нас это только начало пути. Мы одержали две победы на старте, впереди еще много игр", - сказал Колесников.
Напомним, cборная Казахстана одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2019, обыграв дома команду Ирака со счетом 82:76. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня - Катар.