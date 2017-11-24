Сборная Казахстана одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2019

Игра проходила в Астане.
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Фото с сайта FIBA
Сборная Казахстана по баскетболу обыграла Ирак во втором матче в отборочном цикле чемпионата мира-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Астане завершилась со счетом 82:76 в овертайме. При этом хозяева вели после первой четверти с разницей в шесть баллов, но затем упустили это преимущество. Самым результативным в составе победителей стал Анатолий Колесников, набравший 21 очко.
Напомним, сборная Казахстана стартовала в отборе на ЧМ-2019 с гостевой победы над Катаром - 70:82. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня - Катар.
В следующий раунд, который пройдет в ноябре 2018 года, попадут три сборные из группы. Завершится же квалификация в феврале 2019 года, а ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Игра в Астане завершилась со счетом 82:76 в овертайме. При этом хозяева вели после первой четверти с разницей в шесть баллов, но затем упустили это преимущество. Самым результативным в составе победителей стал Анатолий Колесников, набравший 21 очко.
Напомним, сборная Казахстана стартовала в отборе на ЧМ-2019 с гостевой победы над Катаром - 70:82. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня - Катар.
В следующий раунд, который пройдет в ноябре 2018 года, попадут три сборные из группы. Завершится же квалификация в феврале 2019 года, а ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.