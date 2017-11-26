Азиатская баскетбольная лига славится тем, что судьи дают грязно играть. Хорошо, что Казахстан вытянул игру с Ираком - Ергали

Капитан отметил, что матч сложился непросто.
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Капитан сборной Казахстана по баскетболу и БК "Астана" Рустам Ергали, комментируя в интервью корреспонденту Vesti.kz победу национальной команды над Ираком в рамках отбора на чемпионат мира, отметил, что матч складывался непросто.
- Очень тяжело складывался матч, честно, - отметил Ергали. - Может быть, где-то не было видно, но нам было тяжело. Мы повели около десяти очков и думали, что игра закончилась. Но оказалось, что нет. Ирак показал, что он может биться. Тем более, они выиграли на выезде у Ирана, это уже о чем-то говорит. Но мы знали, что они бьются. Мы знали, что они грязно играют. Мы были готовы к этому. Но плохо то, что какая-то часть команды у нас не справилась с этой нагрузкой. Но это где-то сказался опыт, где-то везение. Самое главное, что все хорошо закончилось для нас. Мы отработали, от этого результат. Сколько знаю команду Ирака, они бьются до последнего.
- Что можно сказать о судействе?
- Азиатская лига тем и славится, что судьи дают грязно играть. Вы видели, много не свистели. Хорошо, что мы вытянули игру.
- Впереди сборы с "Астаной" в Литве, над чем будете работать на этих УТС?
- Это будет небольшой тактический сбор, где будет оттачивать именно наши тактические действия.
Напомним, cборная Казахстана одержала вторую победу в отборе на чемпионат мира-2019, обыграв дома команду Ирака со счетом 82:76. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня - Катар.