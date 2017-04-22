Поединок Левита и Тищенко в Казахстане затмил бы все противостояние "Астана Арланс" - "Патриот Боксинг Тим" - Бекхожин

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Челси Саутгемптон 4:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Спартак М Урал 1:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Поединок Левита и Тищенко в Казахстане затмил бы все противостояние "Астана Арланс" - "Патриот Боксинг Тим" - Бекхожин

Матчи плей-офф WSB между командами пройдут 11 и 20 мая.

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Василий Левит (слева). Фото Данияр Майлыбаев©
Василий Левит (слева). Фото Данияр Майлыбаев©

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что поединок представителя "Астана Арланс" Василия Левита с боксером "Патриот Боксинг Тим" Евгением Тищенко стал бы гвоздем матчевой встречи плей-офф WSB.

"Это будет интересно. Ощущение несправедливости после боя Тищенко - Левит осталось. Именно поэтому будет интересно наблюдать за этим противостоянием. Я думаю, Левит возьмет реванш. Ведь у него есть моральное превосходство и желание доказать, что тот результат на Олимпиаде был не объективным. Вся команда будет мотивирована по-особенному, и это делает "арланов" фаворитами матча. Я думаю, если бой состоится в Казахстане, то ажиотаж к нему будет, как будто бьются профессионалы. Поединок Тищенко и Левита затмил бы общее противостояние "арланов" и "патриотов". Это был бы гвоздь программы", - отметил Бекхожин.

Отметим, что "Астана Арланс" и "Патриот Боксинг Тим" соперничали на групповом раунде WSB. Казахстанский клуб, набрав 15 очков, занял первое место и опередил россиян, в активе которых 10 баллов.

Ранее стало известно, что первый поединок "арланы" проведут 11 мая в России, а 20 мая в Алматы состоится ответная встреча.

Добавим, что Левит вошел в состав сборной Казахстана на чемпионат Азии, который пройдет в начале мая в Узбекистане. Тем не менее у "Астана Арланс" есть договоренность о том, что боксер может быть заявлен на матч WSB. В свою очередь Тищенко в этом сезоне уже успел поучаствовать в победе над "Чайна Драгонс".

Стоит отметить, что боксеры могли встретиться еще раньше на одном из постолимпийских турниров.

Напомним, в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро Тищенко по очкам победил Левита, после чего разразился большой скандал. Многие эксперты признали, что судьи отдали победу россиянину незаслуженно. На родине же казахстанского боксера наградили, как олимпийского чемпиона. Читателями Vesti.kz Левит был назван лучшим спортсменом 2016 года.

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