Поединок Левита и Тищенко в Казахстане затмил бы все противостояние "Астана Арланс" - "Патриот Боксинг Тим" - Бекхожин

Матчи плей-офф WSB между командами пройдут 11 и 20 мая.

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что поединок представителя "Астана Арланс" Василия Левита с боксером "Патриот Боксинг Тим" Евгением Тищенко стал бы гвоздем матчевой встречи плей-офф WSB.

"Это будет интересно. Ощущение несправедливости после боя Тищенко - Левит осталось. Именно поэтому будет интересно наблюдать за этим противостоянием. Я думаю, Левит возьмет реванш. Ведь у него есть моральное превосходство и желание доказать, что тот результат на Олимпиаде был не объективным. Вся команда будет мотивирована по-особенному, и это делает "арланов" фаворитами матча. Я думаю, если бой состоится в Казахстане, то ажиотаж к нему будет, как будто бьются профессионалы. Поединок Тищенко и Левита затмил бы общее противостояние "арланов" и "патриотов". Это был бы гвоздь программы", - отметил Бекхожин.



Отметим, что "Астана Арланс" и "Патриот Боксинг Тим" соперничали на групповом раунде WSB. Казахстанский клуб, набрав 15 очков, занял первое место и опередил россиян, в активе которых 10 баллов.



Ранее стало известно, что первый поединок "арланы" проведут 11 мая в России, а 20 мая в Алматы состоится ответная встреча.



Добавим, что Левит вошел в состав сборной Казахстана на чемпионат Азии, который пройдет в начале мая в Узбекистане. Тем не менее у "Астана Арланс" есть договоренность о том, что боксер может быть заявлен на матч WSB. В свою очередь Тищенко в этом сезоне уже успел поучаствовать в победе над "Чайна Драгонс".

Стоит отметить, что боксеры могли встретиться еще раньше на одном из постолимпийских турниров.



Напомним, в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро Тищенко по очкам победил Левита, после чего разразился большой скандал. Многие эксперты признали, что судьи отдали победу россиянину незаслуженно. На родине же казахстанского боксера наградили, как олимпийского чемпиона. Читателями Vesti.kz Левит был назван лучшим спортсменом 2016 года.