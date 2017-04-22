Стал известен соперник "Астана Арланс" по четвертьфиналу WSB

Матчи пройдут 11 и 20 мая.
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Фото с сайта Президентского клуба "Астана"
Стал известен соперник "Астана Арланс" по четвертьфиналу Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
Им стала российская команда "Патриот Боксинг Тим". Первый матч пройдет 11 мая в Кемерово, а 20 мая команды встретятся в Алматы на 12-тысячной "Алматы Арене" - билеты на это событие можно купить здесь.
Напомним, "Астана Арланс" и "Патриот Боксинг Тим" были соперниками на групповом раунде WSB. Казахстанский клуб, набрав 15 очков, занял первое место и опередил россиян, в активе которых 10 баллов.
В групповом раунде в обоих матчах сильнее была "Астана Арланс". В гостевой встрече в Москве "волки" победили "Патриот Боксинг" со счетом 3:2, а домашний матч в Таразе завершился с результатом 4:1.
В других четвертьфиналах "Узбек Тайгерс" встретится с "Куба Домадорес", "Франс Файтинг Рустерс" - c "Бритиш Лайнхартс", а "Италия Тандер" с "Колумбия Хероикос".
Победитель пары "Астана Арланс" - "Патриот Боксинг Тим" в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии "Франс Файтинг Рустерс" - c "Бритиш Лайнхартс".
Сетка плей-офф WSB
Им стала российская команда "Патриот Боксинг Тим". Первый матч пройдет 11 мая в Кемерово, а 20 мая команды встретятся в Алматы на 12-тысячной "Алматы Арене" - билеты на это событие можно купить здесь.
Напомним, "Астана Арланс" и "Патриот Боксинг Тим" были соперниками на групповом раунде WSB. Казахстанский клуб, набрав 15 очков, занял первое место и опередил россиян, в активе которых 10 баллов.
В групповом раунде в обоих матчах сильнее была "Астана Арланс". В гостевой встрече в Москве "волки" победили "Патриот Боксинг" со счетом 3:2, а домашний матч в Таразе завершился с результатом 4:1.
В других четвертьфиналах "Узбек Тайгерс" встретится с "Куба Домадорес", "Франс Файтинг Рустерс" - c "Бритиш Лайнхартс", а "Италия Тандер" с "Колумбия Хероикос".
Победитель пары "Астана Арланс" - "Патриот Боксинг Тим" в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии "Франс Файтинг Рустерс" - c "Бритиш Лайнхартс".
Сетка плей-офф WSB