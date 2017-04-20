Боксеры "Астана Арланс" завершили групповой этап WSB гостевой победой над "Чайна Драгонс"

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Казыгурт Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Костанай 3:2
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Темиртау Номад 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Попко Герасимов 0:2
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 0:0
Эспаньол Атлетико М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
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Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 1:0
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Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 1:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 1:0
Австрия Казахстан 23:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 23:00
Андрееску Путинцева 23:00
Абанда Шведова 00:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Майнц 1:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Ростов Спартак М 2:0
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Леганес 0:0
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Тараз Атырау
Кайсар Астана
Кайрат Акжайык
Тобол Иртыш
Шахтер Ордабасы
Окжетпес Актобе
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 1:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Уалиханов Санчес
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Южная Корея Польша 1:0
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 1:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 23:00
Андрееску Путинцева 23:00
Абанда Шведова 00:30
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:45
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km)
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Боксеры "Астана Арланс" завершили групповой этап WSB гостевой победой над "Чайна Драгонс"

В матчевой встрече случилось два нокаута.

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8 Комментариев
Фото пресс-службы "Астана Арланс"
Фото пресс-службы "Астана Арланс"
Боксеры "Астана Арланс" одержали гостевую победу над китайским "Чайна Драгонс" в заключительном туре группового раунда Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz

Бои проходили сегодня, 22 апреля, в Санье. По их итогам со счетом 3:2 волевую победу одержали боксеры "Астана Арланс". 

Открывала вечер встреча бойцов весовой категории до 52 килограммов. Китаец Гуо Жан победил Анвара Музапарова - 3:0 (49:46, 46, 49:46). 

Сравнял счет Закир Сафиуллин, который в весе до 60 килограммов был сильнее Сен Вана - 2:1 (49:46, 49:46, 47:48). 

Китайцы смогли выйти вперед в следующем поединке. В рамках весовой категории до 69 килограммов Ричабилиге Хуричабилиг победил Асланбека Шымбергенова - 3:0 (49:48, 49:48, 49:48). 

Сравнял же счет "арлан" Арман Рысбек, который выступает в весовой категории до 81 килограмма. Уже в первом раунде казахстанец нокаутировал Лида Вана

Исход противостоянии решался в бою тяжеловесов, где Олжас Букаев техническим нокаутом в четвертом раунде победил Жибао Вана.

Напомним, боксеры "Астана Арланс" еще до начала встречи с "Чайна Драгонс" обеспечили себе выход в четвертьфинал с первого места в группе. 

Редакция Vesti.kz приносит извинения за технические неполадки, возникшие с прямой трансляцией матча "Чайна Драгонс" - "Астана Арланс".
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
фидель кастро Сегодня 19:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
У нашего тяжа стиль пьяного комбайнера )))) сафиулин чисто выиграл у китайца и шымбергенов был лучше . судьи не выгребли эту встречу
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Санек Васильев Сегодня 20:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1254
фидель кастро, Так ему китаец не давал более менее нормально побоксировать)))))
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Артем Гранквист Сегодня 20:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
фидель кастро,ахахаха
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Санек Васильев Сегодня 19:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1254
Боксеры из Казахстана в тяжелой борьбе одолели борцов из Китая Судьи конечно чудили сегодня, ни разу не сделав замечание китайцам за откровенную БОРЬБУ в ринге)))
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Самат Усипбаев Сегодня 19:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Последний бой мало что напоминал бокс, больше борьбу напоминал. Хорлшо что китаец получил травму, иначе они отдали был победу китайцу со счетом 3_0
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Жомарт Габдуллин Сегодня 19:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 584
Норм. парни!!
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Ерик Махамбетов Сегодня 19:30
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Подтвердили школу казахского бокса. Молодцы.
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Arlan Beybarys Сегодня 19:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1486
Победа арланов должна быть 4:1, у Аслана украли победу судьи.Но надо побеждать как Рысбек нокаутом в таких поединках,где судьи тупят.,а соперники ниже классом и ведут грязный метод,С тяжелой победой арланов! Над китайцами и судьями.
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