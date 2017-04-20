Боксеры "Астана Арланс" завершили групповой этап WSB гостевой победой над "Чайна Драгонс"

В матчевой встрече случилось два нокаута.
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Фото пресс-службы "Астана Арланс"
Боксеры "Астана Арланс" одержали гостевую победу над китайским "Чайна Драгонс" в заключительном туре группового раунда Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
Бои проходили сегодня, 22 апреля, в Санье. По их итогам со счетом 3:2 волевую победу одержали боксеры "Астана Арланс".
Открывала вечер встреча бойцов весовой категории до 52 килограммов. Китаец Гуо Жан победил Анвара Музапарова - 3:0 (49:46, 46, 49:46).
Сравнял счет Закир Сафиуллин, который в весе до 60 килограммов был сильнее Сен Вана - 2:1 (49:46, 49:46, 47:48).
Китайцы смогли выйти вперед в следующем поединке. В рамках весовой категории до 69 килограммов Ричабилиге Хуричабилиг победил Асланбека Шымбергенова - 3:0 (49:48, 49:48, 49:48).
Сравнял же счет "арлан" Арман Рысбек, который выступает в весовой категории до 81 килограмма. Уже в первом раунде казахстанец нокаутировал Лида Вана.
Исход противостоянии решался в бою тяжеловесов, где Олжас Букаев техническим нокаутом в четвертом раунде победил Жибао Вана.
Напомним, боксеры "Астана Арланс" еще до начала встречи с "Чайна Драгонс" обеспечили себе выход в четвертьфинал с первого места в группе.
Редакция Vesti.kz приносит извинения за технические неполадки, возникшие с прямой трансляцией матча "Чайна Драгонс" - "Астана Арланс".
Бои проходили сегодня, 22 апреля, в Санье. По их итогам со счетом 3:2 волевую победу одержали боксеры "Астана Арланс".
Открывала вечер встреча бойцов весовой категории до 52 килограммов. Китаец Гуо Жан победил Анвара Музапарова - 3:0 (49:46, 46, 49:46).
Сравнял счет Закир Сафиуллин, который в весе до 60 килограммов был сильнее Сен Вана - 2:1 (49:46, 49:46, 47:48).
Китайцы смогли выйти вперед в следующем поединке. В рамках весовой категории до 69 килограммов Ричабилиге Хуричабилиг победил Асланбека Шымбергенова - 3:0 (49:48, 49:48, 49:48).
Сравнял же счет "арлан" Арман Рысбек, который выступает в весовой категории до 81 килограмма. Уже в первом раунде казахстанец нокаутировал Лида Вана.
Исход противостоянии решался в бою тяжеловесов, где Олжас Букаев техническим нокаутом в четвертом раунде победил Жибао Вана.
Напомним, боксеры "Астана Арланс" еще до начала встречи с "Чайна Драгонс" обеспечили себе выход в четвертьфинал с первого места в группе.
Редакция Vesti.kz приносит извинения за технические неполадки, возникшие с прямой трансляцией матча "Чайна Драгонс" - "Астана Арланс".