"Патриот Боксинг Тим" лишил "Узбек Тайгерс" плей-офф и обеспечил "Астана Арланс" первое место в группе WSB

В группе С осталось провести всего одну матчевую встречу.
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"Патриот Боксинг Тим". Фото с сайта wpolitics.ru
Российская команда "Патриот Боксинг Тим" победила "Узбек Тайгерс" из Узбекистана в заключительном туре группового раунда Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
Матчевая встреча, которая состоялась 21 апреля в Перми, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев ринга.
Таким образом, "Патриот Боксинг Тим", набравший 10 очков, обеспечил себе выход в плей-офф со второго места. Третью строчку с девятью баллами занял "Узбек Тайгерс", который завершил выступления в WSB.
Поражение "Узбек Тайгерс" позволило "Астана Арланс", у которого 12 очков, досрочно обеспечить себе первое место в группе. Казахстанский клуб сегодня, 22 апреля, проведет в Китае заключительную матчевую встречу с аутсайдером группы - командой "Чайна Драгонс", имеющей три балла.
Результат матча "Чайна Драгонс" - "Астана Арланс" уже никак не сможет повлиять на расклад в группе. Бои стартуют в 17:30 по времени Астаны, а посмотреть их можно будет на Vesti.kz - прямой эфир доступен здесь.
Матчевая встреча, которая состоялась 21 апреля в Перми, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев ринга.
Таким образом, "Патриот Боксинг Тим", набравший 10 очков, обеспечил себе выход в плей-офф со второго места. Третью строчку с девятью баллами занял "Узбек Тайгерс", который завершил выступления в WSB.
Поражение "Узбек Тайгерс" позволило "Астана Арланс", у которого 12 очков, досрочно обеспечить себе первое место в группе. Казахстанский клуб сегодня, 22 апреля, проведет в Китае заключительную матчевую встречу с аутсайдером группы - командой "Чайна Драгонс", имеющей три балла.
Результат матча "Чайна Драгонс" - "Астана Арланс" уже никак не сможет повлиять на расклад в группе. Бои стартуют в 17:30 по времени Астаны, а посмотреть их можно будет на Vesti.kz - прямой эфир доступен здесь.