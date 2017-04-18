Смогут ли "волки" занять первое место в группе? Превью к матчу "Астана Арланс" и "Чайна Драгонс"

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Фото с сайта WSB
Завтра, 22 апреля, "Астана Арланс", входящий в Президентский клуб "Астана", выступит в Китае против местного клуба "Чайна Драгонс". Данная встреча станет заключительной для "волков" в групповом раунде Всемирной серии бокса (WSB), где на кону будет стоять первое место в "группе смерти". Подробности - в материале Vesti.kz.
Если оценивать выступление "Астана Арланс" в первом раунде нынешнего сезона WSB, то все для них складывается удачно. В пяти матчах "арланы" потерпели лишь одно поражение - в прошлом туре от "Узбек Тайгерс". Практически победоносный ход позволил команде закрепиться на первой строчке "группы смерти", которая в итоге таковой для "волков" не стала.
Да, на старте сезона были опасения за клуб. В окружении боксеров из Узбекистана, России, Китая задача выхода в следующий раунд казалась тяжелой. Однако на деле вышло несколько проще. Российские бойцы в двух очных встречах не смогли ничего противопоставить "волкам". В домашнем матче был бит "Узбек Тайгерс" с плеядой олимпийцев в составе. Правда, в ответной встрече узбеки взяли реванш, нанеся "арланам" пока единственное поражение.
Также дома "Астана Арланс" легко расправился с "Чайна Драгонс", с которым и будет завершать групповую стадию.
Сейчас в активе казахстанского клуба 12 очков. Победа над китайскими боксерами принесет "арланам" еще три балла, что сделает их победителями группы С.
К слову, "Астана Арланс" уже обеспечил себе участие в плей-офф (сейчас решается вопрос только по итоговому распределению команд в группе). Единственный конкурент в борьбе за первую строчку - "Узбек Тайгерс" (девять очков), который будет встречаться с российской командой "Патриот Боксинг Тим".
В случае проигрыша казахстанского клуба и победы "тигров" оба клуба будут иметь по 12 очков. В таком случае судьба победителя будет решаться непосредственно по дополнительным параметрам. К тому же следует учитывать, что и проиграть можно с получением одного балла - в случае итогового счета 3:2.
Как бы то ни было, "арланам" необходимо завтра побеждать. Причем это - реальная задача, учитывая результат первой очной встречи команд.
Напомним, матчевая встреча состоится 22 апреля в Санье, Китай. Начало поединков - в 17:30 по времени Астаны. С составами команд можно ознакомиться здесь.
Прямую трансляцию матчевой встречи в Казахстане можно будет посмотреть на Vesti.kz, она будет доступна здесь.
Фото пресс-службы "Астана Арланс".
Если оценивать выступление "Астана Арланс" в первом раунде нынешнего сезона WSB, то все для них складывается удачно. В пяти матчах "арланы" потерпели лишь одно поражение - в прошлом туре от "Узбек Тайгерс". Практически победоносный ход позволил команде закрепиться на первой строчке "группы смерти", которая в итоге таковой для "волков" не стала.
Да, на старте сезона были опасения за клуб. В окружении боксеров из Узбекистана, России, Китая задача выхода в следующий раунд казалась тяжелой. Однако на деле вышло несколько проще. Российские бойцы в двух очных встречах не смогли ничего противопоставить "волкам". В домашнем матче был бит "Узбек Тайгерс" с плеядой олимпийцев в составе. Правда, в ответной встрече узбеки взяли реванш, нанеся "арланам" пока единственное поражение.
Также дома "Астана Арланс" легко расправился с "Чайна Драгонс", с которым и будет завершать групповую стадию.
Сейчас в активе казахстанского клуба 12 очков. Победа над китайскими боксерами принесет "арланам" еще три балла, что сделает их победителями группы С.
К слову, "Астана Арланс" уже обеспечил себе участие в плей-офф (сейчас решается вопрос только по итоговому распределению команд в группе). Единственный конкурент в борьбе за первую строчку - "Узбек Тайгерс" (девять очков), который будет встречаться с российской командой "Патриот Боксинг Тим".
В случае проигрыша казахстанского клуба и победы "тигров" оба клуба будут иметь по 12 очков. В таком случае судьба победителя будет решаться непосредственно по дополнительным параметрам. К тому же следует учитывать, что и проиграть можно с получением одного балла - в случае итогового счета 3:2.
Как бы то ни было, "арланам" необходимо завтра побеждать. Причем это - реальная задача, учитывая результат первой очной встречи команд.
Напомним, матчевая встреча состоится 22 апреля в Санье, Китай. Начало поединков - в 17:30 по времени Астаны. С составами команд можно ознакомиться здесь.
Прямую трансляцию матчевой встречи в Казахстане можно будет посмотреть на Vesti.kz, она будет доступна здесь.
Фото пресс-службы "Астана Арланс".