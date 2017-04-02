"Астана Арланс" объявил состав на матч WSB с "Чайна Драгонс"

Встреча пройдет в Китае 22 апреля.
Сегодня 10:24
Фото: vk.com/astana_arlans
Казахстанский клуб "Астана Арланс" объявил состав на матчевую встречу с китайской командой "Чайна Драгонс" в рамках Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
52 килограмма - Музапаров Анвар
60 килограммов - Сафиуллин Закир
69 килограммов - Шымбергенов Асланбек
81 килограмм - Рысбек Арман
Свыше 91 килограмма - Букаев Олжас
Соперники "арланов" пока неизвестны.
Сама матчевая встреча WSB состоится в городе Санья (Китай) 22 апреля. Начало в 17:30 по времени Астаны.
52 килограмма - Музапаров Анвар
60 килограммов - Сафиуллин Закир
69 килограммов - Шымбергенов Асланбек
81 килограмм - Рысбек Арман
Свыше 91 килограмма - Букаев Олжас
Соперники "арланов" пока неизвестны.
Сама матчевая встреча WSB состоится в городе Санья (Китай) 22 апреля. Начало в 17:30 по времени Астаны.