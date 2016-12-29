Василий Левит может выступить за "Астана Арланс"

Серебряный призер Игр-2016 уже выступал в WSB.

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит может принять участие во Всемирной серии бокса в составе казахстанского клуба "Астана Арланс", передает корреспондент Vesti.kz.



Об этом во время интервью рассказал главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов. Ведущий казахстанский тяжеловес уже выступал за "арланов" и выигрывал с ними турнир.

- Мырзагали Куланович, у национальной команды очень плотный график турниров, но тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков рассчитывает на поддержку "сборников". Что Вы скажете по этому поводу?



- Конечно, мы будем помогать. Клуб ведь представляет нашу страну. Будем поддерживать, но нужно понимать, что у нас и самих есть задачи. В этом году пройдут чемпионаты Азии и мира. Во встречах с командами из Узбекистана и России мы поможем "арланам", особенно в первых матчах. Скажем, за команду могут выступить Камшыбек Кункабаев и Василий Левит, - рассказал тренер.



Добавим, что первый январский сбор членов сборной Казахстана и боксеров "Астана Арланс", проходящий в Академии бокса AIBA в Алматинской области, рассчитан на 21 день. Что касается старта сезона во Всемирной серии бокса, то казахстанцы начнут состязание 3 февраля встречей с клубом Russian Boxing Team. В параллельной встрече группы "Азия" поединки проведут боксеры "Чайна Драконс" и "Узбек Тайгерс" - это противостояние пройдет в Китае.