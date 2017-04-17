Назван состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии в Узбекистане

Турнир стартует 30 апреля.
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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов сообщил корреспонденту Vesti.kz состав команды, который поедет на чемпионат Азии по боксу в Ташкент.
Тренерский штаб определил десять боксеров, которые поедут в Узбекистан на квалификационный континентальный турнир. По шесть лучших боксеров в весовых категориях отправятся на мировой чемпионат в Германию.
До 49 килограммов - Ержан Жомарт;
До 52 килограммов - Азамат Исакулов;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев;
До 60 килограммов - Адилет Курметов;
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул;
До 81 килограмма - Ерик Альжанов;
До 91 килограмма - Василий Левит;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев.
Напомним, чемпионат Азии по боксу пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая. Турнир станет квалификационным и даст возможность сильнейшим боксерам поехать на первенство мира в Германию.