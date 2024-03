Рыбакина сделала признание после выхода в полуфинал турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, поделилась своими эмоциями после выхода в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале она обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари.

Elena Rybakina after beating Maria Sakkari to reach Miami SF:



“I have no words because I’m so tired. Really happy with the win. It was such a tough battle. We played before and it was the same. I’m happy I managed to win. Got a bit lucky with new balls, it was easier to serve it… pic.twitter.com/rVzS3bkZ0K