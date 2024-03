"2 недели назад она лежала в постели, посмотрите на нее сейчас". СМИ - о победе Рыбакиной

Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанки Елены Рыбакиной (№4) над Марией Саккари (№9) из Греции в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

Rybakina d. Maria Sakkari 7-5 6-7(4) 6-4



2 weeks ago, Elena was sick in bed while she was supposed to be fighting to defend one of her biggest titles.



She didn’t even touch a racquet for 8 days.



Look at her now.



✅2nd consecutive Miami SF

✅21-3 in 2024



Rebuilding.



🇰🇿🩵🇰🇿 pic.twitter.com/8pV1MuZyry