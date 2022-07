Елену Рыбакину похвалила двукратная чемпионка "Большого шлема"

Экс-лидер мирового рейтинга Трэйси Остин поздравила казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" похвалила Рыбакину, выделив один из компонентов в ее игре.

"Поздравляю Елену Рыбакину с победой @Уимблдон. Невероятные удары по мячу - новая ⭐️ on @WTA @Ons_Jabeur. Я не сомневаюсь, что ваше время придет. Фантастические две недели!!👏👏", - написала американка.

Ранее казахстанка вошла в историю, а затем высказалась о своем победном выступлении. Помимо этого, Рыбакина получит орден в Казахстане, а также отказалась от премии.

