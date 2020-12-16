Президент КФФ отреагировал на выход казахстанского клуба в плей-офф женской Лиги чемпионов

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков обратился к игрокам и тренерскому штабу шымкентского клуба "БИИК-Казыгурт" с поздравлениями после победы над "Жилстрой-2" (Украина) в 1\16 финала женской Лиги чемпионов.
"Очередной ваш успех на международной арене доказывает, что клуб всегда ставит перед собой амбициозные задачи и умеет держать высокую планку. "БИИК-Казыгурт" давно превратился в один из символов казахстанского футбола, гордость целой страны.
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