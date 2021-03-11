Казахстанский клуб вылетел из женской Лиги чемпионов: проиграл "Баварии" в матче с тремя пенальти

Казахстанский "БИИК-Казыгурт" вылетел из женской Лиги чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала мюнхенской "Баварии", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ответный матч состоялся в Мюнхене и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе "Баварии" голы забили Лина Магулл (2-я минута с пенальти), Симоне Бойе (35-я) и Сидней Леманн (60-я с пенальти). При этом на 40-й минуте Магулл не реализовала еще один 11-метровый.
🌟 Viertelfinale - die Highlights! 🌟— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) March 10, 2021
Die ausführliche TV-Zusammenfassung gibt's hier 🎥 https://t.co/Hyy80muY4u #MiaSanMia #FCBayern #UWCL pic.twitter.com/Kk3OADdClI
Первая игра завершилась со счетом 6:1 в пользу "Баварии", которая и вышла в 1/4 финала, а "БИИК-Казыгурт" покинул турнир.
Добавим, что "Бавария" во втором розыгрыше кряду выбила в 1/8 финала казахстанский клуб.
Участие в 1/8 финала женской Лиги чемпионов является лучшим результатом "БИИК-Казыгурт" - ранее шымкентский клуб подобного результата добивался в сезонах-2016/17 и 2017/18.
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