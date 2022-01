Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC Дане Уайту, передают Vesti.kz. Он попросил дать ему разрешение на проведение поединка против блогера Джейка Пола.

"Дана Уайт, позволь мне размазать этого бредового парня - Джейка Пола", - написал Чимаев в своем твиттере.

@danawhite let me smash this bullshit boy @jakepaul