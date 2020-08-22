Опубликована заявка "Ордабасы" на Лигу Европы

Стала известна заявка шымкентского "Ордабасы" на Лигу Европы сезона-2020/21.
Команда Кахабера Цхададзе стартует в турнире с первого квалификационного раунда. 27 августа в Шымкенте "Ордабасы" примет румынский "Ботошани". Победитель определится по итогам одной встречи.
Заявка "Ордабасы" на Лигу Европы выглядит так:
вратари:
Бекхан Шайзада, Игорь Трофимец, Газиз Калторе;
защитники:
Виктор Дмитренко, Дамир Даутов, Улар Жаксыбаев, Мардан Толебек, Александр Клещенко, Пабло Фонтанелло, Талгат Адырбеков, Александр Симчевич;
полузащитники:
Май Махлангу, Мирзад Механович, Рубен Бриджидо, Максим Ваганов, Самат Шамши, Абдуллай Диакате, Тимур Досмагамбетов, Аслудин Хаджиев, Эльхан Астанов, Жоао Пауло, Зиги Бадибанга;
нападающие:
Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко.
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