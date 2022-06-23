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Тренер спасла жизнь синхронистке. Та потеряла сознание и пошла ко дну

Тренер спасла жизнь синхронистке. Та потеряла сознание и пошла ко дну
©Reuters

Страшный инцидент произошел на чемпионате мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в столице Венгрии. Синхронистка сборной США едва не утонула.

Американская спортсменка Анита Альварес потеряла сознание прямо во время своего выступления и пошла на дно. Но тренер сборной США Андреа Фуэнтес быстро среагировала и прыгнула в бассейн. Вместе с ней на помощь кинулся и ассистент, дежуривший на соревновании. Они вытащили Альварес на поверхность, где ее быстро откачали.

"В ее легких была только вода, как только она снова начала дышать, все нормализовалось. Она говорила, что хочет выступить в финале. Я сказала, что что-то не так, кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не поняли меня. Она не дышала, и у нее был очень высокий пульс; я плыла к ней так быстро, как только могла, как будто это был олимпийский финал.

Когда я вытащила ее, она не дышала, ее челюсть была сжата. Ее вытащили на спину, а я положила ее на бок, потому что так дышать нельзя. Две минуты без дыхания… Был момент, когда мне стало по-настоящему страшно, а теперь мы вдвоем смеемся. Она потеряла сознание от напряжения. Мы увидели, где находится предел. Вот что значит быть спортсменом", - сказала Фуэнтес в интервью As.

Позже Альварес доставили в медицинский центр, где было выявлено, что с ней все в порядке.

По словам тренера, спортсменка намерена готовиться к командным соревнованиям на турнире. В прошлом году Альварес потеряла сознание в воде во время квалификационного турнира Олимпийских игр.

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Метки:
Плавание

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