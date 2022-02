"Рейносо призывает GGG". Названы сроки и место третьего поединка Головкина с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может провести третий поединок с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) в Мексике. Тренер чемпиона мира в суперсреднем весе Эдди Рейносо выступил с такой инициативой, информирует BoxingTribeUK.

"🚨Эдди Рейносо призывает GGG перейти в весовую категорию 168 фунтов, чтобы сразиться с "Канело" в Мексике в сентябре", - информирует источник.

Ранее Рейносо высказался о возвращении подопечного в средний вес. Также был назван победитель поединка Головкина с Альваресом, если бы их встреча прошла в суперсреднем весе.

Тренер "Канело" сделал заявление о третьем бое с Головкиным

🚨Eddie Reynoso Calls on Triple G to move to 168 to fight Canelo In a Trilogy bout with a fight potentially taking place in Mexico 🇲🇽 in September. pic.twitter.com/z9VO0wYvqL