Кто реально был сильнее? Опубликована статистика ударов боя Головкин - Мурата

Компьютеризированная система оценки ударов в единоборствах CompuBox представила статистику ударов боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, GGG нанес сопернику 257 ударов, тогда как пропустил 144. Причем казахстанец бил больше в каждом из неполных девяти раундов.

Мурата чаще попадал по корпусу - 46 против 23-х. Но Головкин эффективно использовал джеб (107-22) и также превзошел соперник по силовым ударам (150-122).

Стоит отметить, что после шестого раунда GGG просто перебил соперника.

Golovkin out landed Murara, 122-46 from round 6 to the stoppage. Took a beating early on and got stronger. Dude is a freak #GGGMurata pic.twitter.com/rSHqxZtM6m