Непобежденного казахстанца Садриддина Ахмедова включили в топ-10 лучших боксеров до 25 лет

Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN назвал топ-10 лучших боксеров в возрасте до 25 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом рейтинге оказался и казахстанец Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО), занявший седьмое место.

Our good friend @SteveKim323 and @Grishamfight have ranked the top 10 fighters under the age of 25 in ESBC, including some new additions to the ESBC roster!



Who's your favourite new addition? Do you agree with our list? Let us know pic.twitter.com/BoV4qHMrsn