Названо главное преимущество Головкина перед "Канело"

Аналитик и журналист Fight Site Тэйлор О’Хиггинс сравнил казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО), а также назвал сильные стороны соперников.

"Честно говоря, не уверен, что Головкин работал ногами лучше, чем сейчас "Канело". Стиль давления "Канело" отличается от стиля давления Головкина, но оба они оказались очень эффективными. Было бы интересно узнать, сможет ли "Канело" контролировать темп или нет.

Они оба очень экономичны в работе на ногах, всегда сохраняют свою форму и настроены на удар. Головкин лучше в резании углов за счет работы ног, но "Канело" лучше пробирается на дистанцию (удара).

Головкин имеет преимущество, когда дело доходит до объема ударов, и он может драться в более высоком темпе, чем "Канело". Мне было бы интересно посмотреть, может ли эта версия "Канело" сделать Головкина более осторожным, учитывая, насколько агрессивна его защита", - написал эксперт в твиттере.

