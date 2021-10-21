Названо главное преимущество Головкина перед "Канело"

Аналитик и журналист Fight Site Тэйлор О’Хиггинс сравнил казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО), а также назвал сильные стороны соперников.

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

"Честно говоря, не уверен, что Головкин работал ногами лучше, чем сейчас "Канело". Стиль давления "Канело" отличается от стиля давления Головкина, но оба они оказались очень эффективными. Было бы интересно узнать, сможет ли "Канело" контролировать темп или нет.

Они оба очень экономичны в работе на ногах, всегда сохраняют свою форму и настроены на удар. Головкин лучше в резании углов за счет работы ног, но "Канело" лучше пробирается на дистанцию (удара).

Головкин имеет преимущество, когда дело доходит до объема ударов, и он может драться в более высоком темпе, чем "Канело". Мне было бы интересно посмотреть, может ли эта версия "Канело" сделать Головкина более осторожным, учитывая, насколько агрессивна его защита", - написал эксперт в твиттере.

Golovkin has the advantage when it comes to output, he can fight at a higher pace than Canelo, but I’d be interested to see whether this version of Canelo could make Golovkin more tentative with how aggressive his defence is. — Taylor On Sport (@TaylorOnSport) October 19, 2021

Напомним, Головкин и "Канело" дважды встречались в ринге. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport