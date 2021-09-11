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Экс-боксер "Астана Арланс" уничтожил соперника с 22 нокаутами и защитил титул в супертяжелом весе

Экс-боксер "Астана Арланс" уничтожил соперника с 22 нокаутами и защитил титул в супертяжелом весе
©boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (13-0, 10 КО), выступавший в свое время за казахстанский клуб "Астана Арланс" во Всемирной серии бокса, провел очередной поединок на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Клагенфурте (Австрия) он защищал свой чемпионский пояс IBF International. Соперником был нокаутер из Черногории Марко Радоньич (22-1, 22 КО).

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился после третьего. До этого Радоньич периодически оказывался на канвасе, но рефери почему-то не останавливал односторонний поединок. И все же после третьей 3-минутки стало ясно, что черногорцу уже бессмысленно  находиться в ринге и лучше для здоровья отказаться от продолжения боя.

Напомним, что Хргович дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Астана Арланс", он также получил в казахстанском клубе путевку на Олимпиаду-2016, где завоевал бронзу.

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Метки:
Хргович Филип Профессиональный бокс Астана Арланс

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