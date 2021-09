Экс-боксер "Астана Арланс" уничтожил соперника с 22 нокаутами и защитил титул в супертяжелом весе

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (13-0, 10 КО), выступавший в свое время за казахстанский клуб "Астана Арланс" во Всемирной серии бокса, провел очередной поединок на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Клагенфурте (Австрия) он защищал свой чемпионский пояс IBF International. Соперником был нокаутер из Черногории Марко Радоньич (22-1, 22 КО).

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился после третьего. До этого Радоньич периодически оказывался на канвасе, но рефери почему-то не останавливал односторонний поединок. И все же после третьей 3-минутки стало ясно, что черногорцу уже бессмысленно находиться в ринге и лучше для здоровья отказаться от продолжения боя.

Filip Hrgović continues his unbeaten run knocking down Marko Radonjic FIVE times 😳 pic.twitter.com/N3uWRdkK5r