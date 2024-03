Боксер нокаутом выиграл бой за титул и был разоблачен фанатами

В австралийском дерби Сэм Гудман (18-0, 8 КО) досрочно выиграл у Марка Шлейбса (13-3, 9 КО) в бою за пояс WBO Oriental, но поединок оставил неприятное впечатление у фанатов, передают Vesti.kz.

Главный бой вечера бокса в Вуллонгонге (Австралия) завершился уже в четвертом раунде, когда рефери остановил противостояние во втором легчайшем весе, а победил выиграл техническим нокаутом.

Sam Goodman batters and stops Australian domestic level operator Mark Schleibs, scoring a TKO4 victory



The IBF and WBO number 1 contender will now look towards a bout with Naoya Inoue. Calling for a stadium fight with him in Australia post fight pic.twitter.com/rydBlK60aV