Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Боксер нокаутом выиграл бой за титул и был разоблачен фанатами

Боксер нокаутом выиграл бой за титул и был разоблачен фанатами
©instagram.com/nolimit_aus

В австралийском дерби Сэм Гудман (18-0, 8 КО) досрочно выиграл у Марка Шлейбса (13-3, 9 КО) в бою за пояс WBO Oriental, но поединок оставил неприятное впечатление у фанатов, передают Vesti.kz.

Главный бой вечера бокса в Вуллонгонге (Австралия) завершился уже в четвертом раунде, когда рефери остановил противостояние во втором легчайшем весе, а победил выиграл техническим нокаутом.

"Сэм Гудман избивает и побеждает другого австралийского боксера Марка Шлейбса, одерживая победу техническим нокаутом.

Претендент номер один по версиям IBF и WBO теперь рассчитывает на поединок с чемпионом Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО). Сэм бросил вызов звезде после боя в Австралии", - описывают триумф в социальных сетях.

 

 

Фанаты не были впечатлены победой Гудмана, а технический нокаут назвали "странным", посчитав, что судья в ринге вмешался слишком рано, ведь Шлейбс "продолжал сопротивляться".

Болельщики признают, что после такой невпечатляющей победы у Гудмана практически нет шансов против Иноуэ. Ожидается, что японская звезда нокаутирует "медленного" австралийца.

 

Канело сделал заявление на бой за 15 миллиардов. Соперник с рекордом 43-0

Ранее мексиканская звезда Сауль Канело Альварес сделал заявление о следующем поединке, а параллельна стала известна роль Геннадия Головкина в успехе казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Австралия Профессиональный бокс нокауты

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 21:13
Профи-бокс
©instagram.com/hamzahsheeraz "Несостоявшийся электрик". Следующего соперника Алимханулы назвали гением бокса
Сегодня , 17:10
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Непобежденного нокаутера решили свести с Алимханулы
Сегодня , 12:52
Профи-бокс
©twitter.com/ProBox_TV Жутким нокаутом закончился главный бой вечера бокса в США
Сегодня , 12:00
Профи-бокс
©instagram.com/nolimit_aus Боксер нокаутом выиграл бой за титул и был разоблачен фанатами
Сегодня , 10:06
Профи-бокс
©boxingscene.com Канело сделал заявление на бой за 15 миллиардов. Соперник с рекордом 43-0
Сегодня , 08:40
Профи-бокс
©instagram.com/daurenyeleussinov/ Елеусинов провел дуэль взглядов с "Наследником Головкина" на "вершине мира"
Вчера , 23:56
Профи-бокс
©twitter.com/Canelo Экс-чемпион мира раскритиковал Канело
12 марта, 17:11
Профи-бокс
©Vesti.kz/Турар Казангапов На DAZN сделали заявление об особой роли Головкина для Казахстана
12 марта, 11:11
Профи-бокс
©DAZN Уорд разоблачил Канело после отказа от боя за 55 миллионов долларов
12 марта, 09:45
Профи-бокс
©instagram.com/israil_madrimov/ "Новым Головкиным" назвали чемпиона мира из Узбекистана
11 марта, 17:00
Профи-бокс
©instagram.com/besarnimani/ Экс-чемпиона IBF с 26 победами в профи убили в Германии
10 марта, 18:15
Профи-бокс
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Поехали". Данияр Елеусинов выступил с интригующим заявлением
9 марта, 15:25
Профи-бокс
©instagram.com/caneloteam Головкин? Канело официально объявил о следующем бое
9 марта, 13:29
Профи-бокс
©Top Rank Названа дата боя Алимханулы с топовым соперником из Британии
9 марта, 10:20
Профи-бокс
©instagram.com/anthonyjoshua Глухим нокаутом завершился бой экс-чемпиона мира со звездой ММА
9 марта, 09:47
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы провел первую дуэль взглядов с топ-боксером из Британии
9 марта, 09:15
Профи-бокс
©Matchroom© В Узбекистане нашли "Нового Головкина". Он стал автором апсета в чемпионском бою
8 марта, 22:19
Профи-бокс
©instagram.com/tbudcrawford Лучший боксер мира удивил выбором соперника. Тот бросал вызов Головкину
8 марта, 16:00
Профи-бокс
©twitter.com/MatchroomBoxing Вечер бокса Джошуа - Нганну получил казахского чемпиона
8 марта, 15:22
Профи-бокс
©PBC Канело получил бой на 15 миллиардов. Есть дата, место и соперник
8 марта, 12:52
Профи-бокс
©Кадр из видео Экс-соперник казахстанского боксера "оформил" нокаут с одного удара: видео
8 марта, 12:08
Профи-бокс
©boxingscene.com Обнародованы гонорары Джошуа и Нганну. Бой уже сегодня
8 марта, 11:44
Профи-бокс
©DAZN Разоблачение Канело: Альварес не хотел драться с Головкиным
8 марта, 10:48
Профи-бокс
©eottm.com Жестким нокаутом за минуту обернулся бой экс-соперника Головкина: видео
7 марта, 23:14
Профи-бокс
©twitter.com/MatchroomBoxing Джошуа vs Нганну: сделали вес и провели дуэль взглядов
7 марта, 19:35
Профи-бокс
©instagram.com/miketyson Тайсон объявил о возвращении на ринг. Известны соперник и дата боя
7 марта, 16:43
Профи-бокс
©Wasserman Boxing В BoxingScene спрогнозировали будущее "Нового Головкина" из Казахстана
7 марта, 08:15
Профи-бокс
©DAZN Головкин обошел лучшего боксера мира. Выше GGG только один
6 марта, 12:26
Профи-бокс
©Wasserman Boxing Названо главное достижение "Нового Головкина" из Казахстана
5 марта, 13:31
Профи-бокс
©boxingscene.com "Новый Головкин" из Казахстана бросил вызов чемпиону миру

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus