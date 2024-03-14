Боксер нокаутом выиграл бой за титул и был разоблачен фанатами

В австралийском дерби Сэм Гудман (18-0, 8 КО) досрочно выиграл у Марка Шлейбса (13-3, 9 КО) в бою за пояс WBO Oriental, но поединок оставил неприятное впечатление у фанатов, передают Vesti.kz.

Главный бой вечера бокса в Вуллонгонге (Австралия) завершился уже в четвертом раунде, когда рефери остановил противостояние во втором легчайшем весе, а победил выиграл техническим нокаутом.

"Сэм Гудман избивает и побеждает другого австралийского боксера Марка Шлейбса, одерживая победу техническим нокаутом. Претендент номер один по версиям IBF и WBO теперь рассчитывает на поединок с чемпионом Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО). Сэм бросил вызов звезде после боя в Австралии", - описывают триумф в социальных сетях.

Sam Goodman batters and stops Australian domestic level operator Mark Schleibs, scoring a TKO4 victory



The IBF and WBO number 1 contender will now look towards a bout with Naoya Inoue. Calling for a stadium fight with him in Australia post fight pic.twitter.com/rydBlK60aV — Tokkerū (@atokkers4) March 13, 2024

Фанаты не были впечатлены победой Гудмана, а технический нокаут назвали "странным", посчитав, что судья в ринге вмешался слишком рано, ведь Шлейбс "продолжал сопротивляться".

Болельщики признают, что после такой невпечатляющей победы у Гудмана практически нет шансов против Иноуэ. Ожидается, что японская звезда нокаутирует "медленного" австралийца.

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