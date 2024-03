Елеусинов провел дуэль взглядов с "Наследником Головкина" на "вершине мира"

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов (11-3-1, 10 КО) провел дуэль взглядов с непобжеденным ирландцем Каллумом Уолшем (9-0, 7 КО) перед их титульным поединком, передают Vesti.kz.

Соперники встретились лицом к лицу на смотровой площадке одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - небоскреба "Эмпайр-стейт билдинг". Официальный аккаунт здания опубликовал в соцсетях фото с мероприятия, добавив подпись: "Дуэль взглядов на вершине мира".

Facing off at the top of the world @KINGCALLUMWALSH



Watch this Friday on @UFC Fight Pass @TheTheaterAtMSG pic.twitter.com/4kmOCBUJEA