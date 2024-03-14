Елеусинов провел дуэль взглядов с "Наследником Головкина" на "вершине мира"

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов (11-3-1, 10 КО) провел дуэль взглядов с непобжеденным ирландцем Каллумом Уолшем (9-0, 7 КО) перед их титульным поединком, передают Vesti.kz.

Соперники встретились лицом к лицу на смотровой площадке одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - небоскреба "Эмпайр-стейт билдинг". Официальный аккаунт здания опубликовал в соцсетях фото с мероприятия, добавив подпись: "Дуэль взглядов на вершине мира".

Facing off at the top of the world @KINGCALLUMWALSH



Watch this Friday on @UFC Fight Pass @TheTheaterAtMSG pic.twitter.com/4kmOCBUJEA — Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 13, 2024

Сам бой Елеусинов - Уолш состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater

утром 16 марта. На кону будет стоять титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

Том Леффлер нашел "наследника Головкина"

Свой последний бой Елеусинов провел в октябре 2023 года в Стамбуле (Турция), где уступил раздельным судейским решением Пиусу Мпенде (9-2, 4 КО) из Танзании.

Уолш, продвижением которого занимается бывший промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер, в ноябре на Madison Square Garden Theater единогласным решением судей победил американца Исмаэля Вильярреала (13-2, 9 КО).