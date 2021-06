Алимханулы сделал заявление на бой против экс-чемпиона мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США), где 26 июня ему предстоит бой с бывшим чемпионом мира американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы в Лас-Вегасе. В субботу в Вегасе будут большие новости, и весь мир об этом узнает. То, что происходит в Вегасе, не должно оставаться в Вегасе. Я покажу казахский стиль", - написал в твиттере Алимханулы.

Поединок состоится в андеркарте у украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). По казахстанскому времени он пройдет утром 27-го числа. Начало трансляции - в 08:00.

We are in Las Vegas. There will be big news in Vegas on Saturday and the whole world will know about it. What happens in Vegas shouldn't stay in Vegas. I will show QAZAQ STYLE 🌪