Денис Чапоров
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Кыран (мол)
Игры
33
Гол + Пас
20+14
Удаления, мин
51
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
4+0
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2019
Команда
Кыран (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
20
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Сарыарка
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
12
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
32
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
45
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Кыран (мол)
Игры
2
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
7
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
62
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
18
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Кыран (мол)
Игры
12
Гол + Пас
3+8
Удаления, мин
4
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
7
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
24
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
8
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22
Команда
Кыран (мол)
Игры
8
Гол + Пас
5+3
Удаления, мин
12
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
38
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
32
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
38
Гол + Пас
6+5
Удаления, мин
20
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
39
Гол + Пас
6+6
Удаления, мин
12
Континентальный кубок 2024/25
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2025
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
6
Зимние Азиатские игры 2025
Команда
Казахстан
Игры
8
Гол + Пас
1+8
Удаления, мин
4
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
11
Гол + Пас
5+2
Удаления, мин
6
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин