Хоккей

Денис Чапоров

Казахстан  Казахстан
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
21 февраля 2001
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
190
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Кыран (мол)

Игры
33

Гол + Пас
20+14

Удаления, мин
51

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2018/19. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
4+0

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок молодежной лиги Казахстана 2019

Команда
Кыран (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
20

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Сарыарка

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
12

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
32

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
45

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Кыран (мол)

Игры
2

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Балтийский кубок вызова 2019. Эстония

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2019/20

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
7

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
62

Гол + Пас
1+5

Удаления, мин
18

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Кыран (мол)

Игры
12

Гол + Пас
3+8

Удаления, мин
4

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
7

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
24

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
8

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2021/22

Команда
Кыран (мол)

Игры
8

Гол + Пас
5+3

Удаления, мин
12

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
38

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
32

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
38

Гол + Пас
6+5

Удаления, мин
20

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
39

Гол + Пас
6+6

Удаления, мин
12

Континентальный кубок 2024/25

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Азии 2024/25 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2025

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин
6

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
8

Гол + Пас
1+8

Удаления, мин
4

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
11

Гол + Пас
5+2

Удаления, мин
6

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

