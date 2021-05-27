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Чемпион мира из Казахстана Бекзад Нурдаулетов проиграл в первом бою ЧА в Дубае

Он не смог преодолеть барьер четвертьфинала.

Чемпион мира из Казахстана Бекзад Нурдаулетов проиграл в первом бою ЧА в Дубае
Бекзад Нурдаулетов. Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Футбол Сборные
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Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов проиграл в своем дебютном бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он стартовал на турнире сразу со стадии 1/4-й в весовой категории до 81-го килограмма, где встречался с представителем Ирана Мейсама Гешлаги. По итогам трех раундов судьи признали победителем соперника Нурдаулетова раздельным решением со счетом 4:1.

Напомним, что 23-летний боксер является чемпионом мира-2019. Он также выступает в профи, где провел два боя и одержал две победы, одну из которых нокаутов. Завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на ОИ-2020 в Токио.

Ранее в составе сборной Казахстана в 1/2-ю ЧА вышли Даниял Сабит (49 кг), Василий Левит (91 кг), Назым Кызайбай (61 кг), Римма Волосенко (60 кг), Сакен Бибосынов (52 кг), Абылайхан Жусупов (69) и Абильхан Аманкул (75).

Также сегодня свой бой за выход в полуфинал проведет капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Дубаи Нурдаулетов Бекзад

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