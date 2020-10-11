Без Исламхана, но с Зайнутдиновым. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Албанией

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Без Исламхана, но с Зайнутдиновым. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Албанией

Команда потеряла нескольких игроков.

Без Исламхана, но с Зайнутдиновым. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Албанией
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
1
Обнародован состав сборной Казахстана по футболу, которая сегодня, 11 октября, сыграет с Албанией в рамках третьего тура Лиги наций. При этом состав хозяев претерпел значительные изменения, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Сборная Казахстана из-за коронавируса лишилась футболиста "Кайрата" перед матчем с Албанией

"Серьезные кадровые проблемы вынуждают Михала Билека выставлять против Албании трех опорников и максимально насыщать центр. Напомню, что из-за травм выбыли Алексей Щеткин, Бауыржан Исламхан. А Яна Вороговского и Нуралы Алипа скосил коронавирус", - пишет он.

Стартовый состав Казахстана:

вратарь: Стас Покатилов;

защитники: Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Олжас Керимжанов, Гафуржан Суюмбаев;

полузащитники: Исламбек Куат, Асхат Тагыберген, Айбол Абикен;

нападающие: Бахтиер Зайнутдинов, Абат Аимбетов.

Матч пройдет в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Перед третьим туром Казахстан, набрав три очка, лидирует по дополнительным показателям в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, у которых в активе также по три балла.

В первом туре подопечные Михала Билека победили в гостях Литву - 2:0, во втором дома уступили Беларуси - 1:2.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Исламхан Бауыржан Зайнутдинов Бахтиер Аль-Айн ФК ЦСКА

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:37
Футбол

Сборная Казахстана по футболу объявила состав на матч Лиги наций с Албанией
Сегодня
15:05
Футбол

Вратарь сборной Украины совершил грубейшую ошибку в матче Лиги наций
Сегодня
14:08
Футбол

Без Исламхана, но с Зайнутдиновым. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч с Албанией
Сегодня
13:21
Футбол

Сборная Казахстана из-за коронавируса лишилась футболиста "Кайрата" перед матчем с Албанией
Сегодня
12:53
Футбол

"Аль-Айн" обратился к Исламхану перед третьим матчем сборной Казахстана в Лиге наций
Сегодня
10:10
Футбол

Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
Сегодня
09:50
Футбол

Сборная игрока "Кайрата" выиграла третий матч подряд в Лиге наций
Сегодня
09:27
Футбол

Сборной Казахстана по футболу предрекли победу над Албанией в Лиге наций
Сегодня
09:02
Футбол

Сборная Германии по футболу одержала первую победу в Лиге наций
Вчера
23:56
Футбол

Видео: Сборная Казахстана провела предыгровую тренировку накануне матча Лиги наций с Албанией
Вчера
23:44
Футбол

Предыгровая тренировка сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Албанией
Вчера
18:34
Футбол

Роналду сыграет с Францией в уникальных бутсах в честь юбилейного гола за сборную Португалии
Вчера
16:15
Футбол

В сборной России по футболу подозрение на коронавирус
Вчера
11:30
Футбол

Неймар побил рекорд Лионеля Месси
Вчера
09:30
Футбол

Защитник сборной Колумбии получил ужасную травму во время отборочного матча к ЧМ-2022
9 октября
22:52
Футбол

"Решит ли Зайнутдинов исход игры? Узнаем после матча". Ловчев оценил шансы сборной Казахстана против Албании
9 октября
19:49
Футбол

Успехи на клубном уровне и неудачи сборной. История футбольных взаимоотношений Казахстана и Албании
9 октября
15:34
Футбол

Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан получил травму перед играми в Лиге наций
9 октября
13:38
Футбол

"С Албанией тоже можно играть". Экс-тренер сборной Казахстана оценил шансы команды в матчах Лиги наций
9 октября
10:19
Футбол

"У вас есть игроки с хорошим будущим". Тренер Северной Македонии - о победе над Казахстаном в отборе на Евро
9 октября
09:54
Футбол

Футболист казахстанской "молодежки" извинился перед страной и нашел объяснение поражению в отборе на Евро
9 октября
09:25
Футбол

"Хотели выйти - разорвать". Тренер казахстанской "молодежки" - о драматичном матче отбора на Евро
9 октября
08:59
Футбол

Футболист "Астаны" помог своей сборной выйти в финал квалификации Евро-2020
9 октября
07:48
Футбол

Молодежная сборная Казахстана по футболу лишилась двух лидеров перед матчем с Испанией
9 октября
07:22
Футбол

Соперник Казахстана проиграл в полуфинале квалификации Евро-2020
8 октября
22:19
Футбол

Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчами Лиги наций
8 октября
21:56
Футбол

Почувствовали, что можем всех обыгрывать - форвард сборной Казахстана о настрое на матчи Лиги наций
8 октября
20:53
Футбол

Видеообзор матча, или как казахстанская "молодежка" разгромно проиграла в отборе на Евро
8 октября
18:49
Футбол

Казахстанская "молодежка" проиграла за второе место в группе отбора на Евро в матче с двумя пенальти и двумя удалениями и удалениями
8 октября
18:29
Футбол

Без вратаря "Лацио" и капитана из "Наполи". Как сборная Казахстана может воспользоваться потерями Албании в Лиге наций
8 октября
16:10
Футбол

Бахтияров и Сейдахмет выйдут в старте сборной Казахстана в матче за второе место в группе отбора на молодежный Евро-2021
6 октября
23:54
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
22 ноября 2019
09:23
Футбол

Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Шотландия - Казахстан (3:1)
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
13 сентября 2019
12:37
Футбол

Около матча Россия - Казахстан - 1:0
11 сентября 2019
19:00
Футбол

Видеообзор матча молодежной сборной Казахстана против Израиля
11 июня 2019
20:51
Футбол

Фото с матча Казахстан - Сан-Марино
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика