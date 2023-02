Фанаты "Ливерпуля" потроллили "Реал" перед матчем Лиги чемпионов

Болельщики "Ливерпуля" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" запускали минувшей ночью фейерверки возле отеля, где остановился испанский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что это происходило около двух часов ночи.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" начнется в 02:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

Это будет десятая встреча соперников в Лиге чемпионов. По итогам девяти матчей на счету "Реала" пять побед, у "Ливерпуля" - три, а еще один матч завершился ничейным исходом.

Добавим, что команды встречались в последнем финале Лиги чемпионов в Париже. Тогда "Реал", благодаря голу Винисиуса, победил со счетом 1:0.

👀🎇 Liverpool fans set off fireworks outside Real Madrid's hotel at around 2am ahead of tonight's UCL game! pic.twitter.com/usY51hOLYx