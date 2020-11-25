"Барселона" и "МЮ" забили по четыре мяча, а российские клубы снова проиграли в Лиге чемпионов

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Состоялись матчи первого игрового дня четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В группе G "Барселона" одержала крупную победу в гостях над киевским "Динамо" - 4:0. Отличились Сержиньо Дест (52-я минута), Мартин Брейтуэйт (57-я, 70-я, с пенальти) и Антуан Гризманн (90+2-я). При этом Рональд Куман в Испании оставил Лионеля Месси.
В другом матче квартета "Ювентус" на своем поле переиграл "Ференцварош" - 2:1. Первыми успеха добились гости усилиями Мюрто Узуни (19-я). На это хозяева ответили точными ударами Криштиану Роналду (35-я) и Альваро Мораты (90+2-я).
В группе Е "Краснодар" в родных стенах уступил "Севилье" - 1:2. У победителей отличились Иван Ракитич (4-я) и Мунир (90+5-я). У проигравших голом отметился Вандерсон (56-я).
В другом матче квартета "Ренн" проиграл "Челси" - 1:2. У лондонского клуба голы забивали Каллум Хадсон-Одои (22-я) и Оливье Жиру (90+1-я). У французов один мяч отыграл Серу Гирасси (85-я).
В группе F "Лацио" выиграл у "Зенита" - 3:1, а дортмундская "Боруссия" оказалась сильнее "Брюгге" - 3:0.
В группе H ПСЖ не без труда обыграл "Лейпциг" - 1:0, а "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Истанбулом Б" - 4:1.
Сегодня, 25 ноября, пройдут матчи второго игрового дня четвертого тура.
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