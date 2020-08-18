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Казахстанский тренер из чемпионата Беларуси назвал главное преимущество соперника "Астаны" по Лиге чемпионов

Специалист работает в "Рухе".

Казахстанский тренер из чемпионата Беларуси назвал главное преимущество соперника "Астаны" по Лиге чемпионов
Фото: ФК "Рух"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Казахстанский специалист Андрей Ферапонтов, работающий в белорусском "Рухе", поделился ожиданиями от предстоящего матча "Астаны" против "Динамо-Брест" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит "Прессбол".

- Для кого из соперников лучше, что предстоит одна встреча, а не две?
- Для "Динамо" игра на своем поле без ответного матча станет некоторым преимуществом. Во-первых, нет долгого перелета и смены часовых поясов. Во-вторых, дома "Астана" играет на искусственном газоне, что создает сложности соперникам. Примером тому стал прошлогодний матч БАТЭ в Казахстане. Но то, что встреча пройдет без болельщиков, несколько уравнивает шансы команд.

- Исходя из общей диспозиции, кто фаворит?
- В связи со сложившейся ситуацией его назвать сложно. Но определенное преимущество и больше шансов у "Динамо".

Напомним, матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одного матча, а в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.

Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

 

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Беларусь Футбол

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