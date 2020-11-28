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Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году

Чемпионом КПЛ стал "Кайрат".

Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году
Фото: ПФЛК
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Стало известно, состоится ли в следующем году матч за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что в предстоящем 2021 году матч за Суперкубок Казахстан не будет включен в календарь сезона.


В связи с появившейся в ряде СМИ информацией, в которой фигурируют сроки проведения и команды-участники матча за Суперкубок-2021, сообщаем, что организация данного матча не планируется в связи с тем, что в текущем сезоне не был разыгран Кубок Казахстана", - говорится в заявлении ПФЛК.

Напомним, чемпионом КПЛ сезона-2020 досрочно стал "Кайрат". Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кубок РК по футболу

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