Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из "Кайрата". Представлена сборная пятого тура КПЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 5-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из "Кайрата". Представлена сборная пятого тура КПЛ

Также в нее вошли игроки "Астаны", "Ордабасы", "Шахтера" и двух новичков.

Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из "Кайрата". Представлена сборная пятого тура КПЛ
Элгудже Лобжанидзе (слева). Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную пятого тура премьер-лиги.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Марко Милошевич ("Каспий")

Несмотря на минимальное поражение актауской команды, игру сербского вратаря можно отметить с положительной стороны. Милошевич 5 раз удачно играл на выходе и сделал три сейва. Одном словом, если бы не Марко, то игра для "Каспия" могла закончиться разгромом. Индекс действий - 242.

Правый защитник: Ильяс Амирсеитов ("Кайсар")

30-летний Ильяс Амирсеитов зарекомендовал себя как игрок, способный показать стабильный футбол на протяжении долгого времени. В нелегком матче против "Жетысу" он хорошо справлялся со своими обязанностями в обороне, а также не забывал поддерживать атаку. Из статистических показателей можно выделить: точность передач - 91 процент, семь перехватов и семь подборов. Индекс действий - 252.

Центральные защитники: Раде Дугалич ("Кайрат"); Андрей Буйволов ("Шахтер")

Дугалич - лидер команды, который способен проявлять себя в важных играх с конкурентами. Дугалич забил второй гол в ворота "Тобола", а также выиграл 93 процента всех единоборств, два раза эффективно сыграл в отборе, совершил 14 перехватов и шесть подборов. Индекс действий - 318.

Российский футболист "горняков" Андрей Буйволов хорошо освоился в нашем чемпионате. В противостоянии с "Кызыл-Жаром" он запомнился эффективностью во всех единоборствах, в которых принял участие, а также забил первый гол своей команды. Плюс ко всему он отдал 90 процентов точных передач, десять раз сыграл на перехватах, семь раз своевременно подбирал мяч. Индекс действий - 293.

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")

В сыгранном туре на этой позиции лучше всех себя проявил опытный Суюмбаев. Он два раз хорошо обострял игру передачами в штрафную, четыре раза хорошо играл в отборе, совершил четыре перехвата и девять подборов. В целом Гафуржан был одним из активных футболистов алматинской дружины. Индекс действий - 272.

Правый полузащитник: Тигран Барсегян ("Астана")

Барсегян является одним из творцов победы столичной команды над "Окжетпесом". Тигран был лидером атак "Астаны", часто брал на себя игру и заработал пенальти, который помог переломить ход встречи. Индекс действий - 272.

Центральные полузащитники: Небойша Косович ("Кайрат"); Габрьел Энаке ("Кызыл-Жар")

Косович в очередной раз становится одним из лучших в туре. Небойша был лидером своей команды, через него проходили практически все атаки "Кайрата". В столь важной игре черногорец два раза проявил свое мастерство и результативно исполнил штрафные удары. Индекс действий - 265.


Юркий румынский хавбек Энаке выделяется в составе петропавловской команды. Габрьел, как обычно, был активен в центре и своими эффективными действиями заслужил гол, который можно назвать одним из самых красивых в туре. Индекс действий - 251.


Левый полузащитник: Максим Федин ("Кайсар")

В составе кызылординской команды самым активным был Максим Федин. 24-летний полузащитник четыре раза удачно шел в дриблинг, два раза бил по воротам и совершил большое количество рывков, создавая сложности обороне соперника. В эпизоде, когда был забит единственный в игре гол, Максим совершил сольный проход по флангу и заставил всю оборону "Жетысу" грубо ошибиться. Индекс действий - 257.

Нападающие: Жоао Пауло ("Ордабасы"), Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")

Жоао Пауло в очередной раз подтверждает свой высокий класс. Вся острота у ворот соперника была напрямую связана с грамотными действиями бразильца. Жоао здорово использовал позиционные ошибки защитников "Каспия", часто шел в дриблинг и забил единственный и победный мяч в игре. Индекс действий - 277.

Гол, забитый грузинским нападающим "Кайсара", стал самым обсуждаемым событием пятого тура. Действительно, обладая такими антропометрическими данными, Элгуджа сумел сложиться и хлестко пробить ударом через себя. Такие голы - признак высокого мастерства игрока. В целом Лобжанидзе был полезным в атаке, так как в одиночку создавал давление на всю защиту "Жетысу". Индекс действий - 229.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020 Каспий Кайсар ФК Кайрат ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Ордабасы ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:30
Футбол

Подобраться к "Кайрату". Превью к перенесенному матчу 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Астана"
Сегодня
11:25
Футбол

Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из "Кайрата". Представлена сборная пятого тура КПЛ
Вчера
22:41
Футбол

Зайнутдинов прокомментировал возможный переход в ЦСКА
Вчера
18:52
Футбол

Экс-директор "Кайрата" получил руководящий пост в российском клубе
Вчера
17:03
Футбол

Ножницы от Лобжанидзе, штрафной Косовича и пушка румына из "Кызыл-Жар СК". Выбери лучший гол пятого тура КПЛ-2020
Вчера
12:07
Футбол

Перцух объяснил, почему футболисты "Астаны" играли матч с "Окжетпесом" в разных футболках
22 августа
22:55
Футбол

"Шахтер" обыграл новичка КПЛ и поднялся на пятое место
22 августа
22:02
Футбол

Мы взяли очень важные три очка, идем дальше - хавбек "Астаны" о победе над "Окжетпесом"
22 августа
20:50
Футбол

Билек объяснил отсутствие Эрича в составе и пожаловался на эпидемию травм в "Астане"
22 августа
20:20
Футбол

Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из "Кайрата"
22 августа
20:03
Футбол

Гол ножницами через себя определил победителя в матче "Кайсар" - "Жетысу"
22 августа
19:20
Футбол

Тренер "Окжетпеса" назвал причины поражения от "Астаны"
22 августа
17:51
Футбол

"Астана" выиграла первый матч после вылета из Лиги чемпионов
22 августа
17:17
Футбол

Я назвал Косовича черногорским Пирло, он и забил два гола - Раде Дугалич
22 августа
16:16
Футбол

"Астана" объявила об уходе легионера после вылета из Лиги чемпионов
22 августа
13:41
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в российский клуб
22 августа
10:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Астана" - "Окжетпес" и еще двух игр пятого тура КПЛ
22 августа
00:49
Футбол

"Динамо-Брест" после разгромной победы над "Астаной" в ЛЧ проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси
22 августа
00:32
Футбол

Бабаян объяснил поражение "Тобола" от "Кайрата"
22 августа
00:22
Футбол

Косович после дубля со штрафных прокомментировал победу "Кайрата"
21 августа
22:11
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Тоболом"
21 августа
19:58
Футбол

Видеообзор второй победы "Ордабасы" после рестарта КПЛ
21 августа
19:39
Футбол

Футболист "Кайрата" забил красивый гол со штрафного
21 августа
18:11
Футбол

"Кайрат" оставил Вагнера Лава в запасе на матч с "Тоболом"
21 августа
17:51
Футбол

Билек нашел способ остаться главным тренером "Астаны"
21 августа
17:01
Футбол

Билек покинул пост главного тренера "Астаны" после вылета из Лиги чемпионов - источник
21 августа
14:55
Футбол

Лидер бронзового призера не сыграет в пятом туре КПЛ
21 августа
14:23
Футбол

Воспитанник "Кайрата" и экс-капитан молодежной сборной Казахстана стал игроком армянского клуба
21 августа
13:25
Футбол

Французский новичок не поможет "Тоболу" в матче с "Кайратом"
21 августа
12:34
Футбол

"Астана" проведет матч с "Окжетпесом" в особенных футболках
21 августа
11:00
Футбол

В "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен пятый тур КПЛ! Здесь можно выиграть 40 000 тенге
21 августа
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей пятого тура КПЛ "Ордабасы" - "Каспий" и "Кайрат" - "Тобол"
19 августа
20:02
Футбол

Видеообзор победы "Кайсара" над "Шахтером"
18 августа
21:43
Футбол

Как "Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил "Жетысу"
18 августа
19:26
Футбол

Видеообзор матча "Кайрат" - "Каспий" с дублем Алипа и ассистом Лава
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика