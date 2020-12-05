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"Роналду разбился в автокатастрофе". Фейковый твит перепугал фанатов Криштиану

О гибели Роналду сообщают не первый раз.

"Роналду разбился в автокатастрофе". Фейковый твит перепугал фанатов Криштиану
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Италия
0

В ночь с пятницы на субботу популярный твиттер Footballogue опубликовал страшную новость, сообщает eurosport.ru.

"Криштиану Роналду попал в серьезную автомобильную аварию. За его жизнь борются в больнице Турина". Но утром твит был удален, а руководитель Footballogue заявил, что будет проведено внутреннее расследование.

О гибели Роналду сообщают не первый раз. В 2015 году бразильский телеведущий перепутал португальца с Криштиану Араужо, 29-летним бразильским певцом, который погиб в автокатастрофе вместе со своей девушкой, возвращаясь с концерта в Итумбиаре.

Роналду сыграет в туринском дерби, которое состоится сегодня, 5 декабря. Игра "Ювентус" - "Торино" начнется в 23:00.

 

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Метки:
Роналду Криштиану Ювентус Португалия

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