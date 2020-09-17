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Parimatch стал партнером "Ювентуса" - самого титулованного клуба Италии

В Казахстане бренд представляет ряд клубов и известных спортсменов.

Parimatch стал партнером "Ювентуса" - самого титулованного клуба Италии
Новости спорта Футбол Италия
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Онлайн-букмекер Parimatch объявил о стратегическом партнерстве с легендарной футбольной командой "Ювентус".

В начале октября Parimatch и "Ювентус" проведут онлайн-пресс-конференцию, на которой генеральный директор Parimatch Сергей Портнов и CRO "Ювентус" Джорджо Риччи расскажут об условиях партнерства и ответят на вопросы СМИ.

Кроме того, на мероприятии будет один из звездных игроков клуба. Дату, время и другие подробности конференции партнеры объявят позднее.

Партнерство с "Ювентусом" - важный этап развития для Parimatch. Международное сотрудничество охватывает миллионы фанатов по всему миру, для которой Parimatch и "Ювентус" создадут еще больше развлекательного контента.

"И Parimatch, и "Ювентус" стремятся стать абсолютными чемпионами в своих направлениях, обеспечивая миллионы болельщиков по всему миру высококачественными видами развлечений. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше вместе с Джорджо Риччи и, возможно, с одним или двумя специальными гостями во время нашей онлайн-пресс-конференции в октябре", - сказал Сергей Портнов, СЕО Parimatch.

"Ювентус" и Parimatch едины в своем стремлении к поиску новых технологических решений. Начиная с матча первой лиги, мы увидим проявление бренда на иностранном телевидении с помощью последнего цифрового оверлея, который будет установлен на светодиодную систему AllianzStadium. Наше сотрудничество ориентировано на глобальный масштаб, но исключительно за пределами Италии и Юго-Восточной Азии. Мы поддерживаем путь международного роста партнера, усиливая взаимным желанием взаимодействовать с все более широкой аудиторией", - добавил Джорджио Ричи, руководитель отдела глобального партнерства и корпоративных доходов "Ювентуса".

Ювентус - самый титулованный футбольный клуб Италии. Был основан в в 1897 году как "Спортклуб Ювентус" группой учащихся средней школы Турина. Входит в тройку старейших клубов страны. В 1988 году клуб получил награду УЕФА за победы во всех турнирах, проводимых федерацией. "Ювентус" занял седьмое место в списке лучших футбольных клубов 20 века по версии ФИФА.

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Помимо Казахстана, бренд представлен в России, Украине, Беларуси, Кипре, Танзании и Таджикистане.

Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор МакГрегор.
В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и боксер Виктор Коточигов.

Официальные партнеры бренда - АФК "Кайрат", ФК "Астана" и ФК "Актобе". Также Parimatch - титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO-команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

Фото: ФК "Ювентус"©

 

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Ювентус Букмекеры МакГрегор Конор Агапова Мария в UFC Кайрат МФК Коточигов Виктор Астана ФК Актобе ФК Virtus.pro UFC Казахстан
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