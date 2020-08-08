Президент "Ювентуса" сделал заявление о будущем Роналду в клубе после вылета из ЛЧ

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли
рассказал о будущем Криштиану Роналду
в туринском клубе.
"Полностью уверен, что он останется. Думаю, что заметка France Football сводилась к давнему интервью, которому уже несколько месяцев. И его опубликовали незадолго до того, как мы сыграли против французской команды. Это старый медийный трюк.
Нет, могу заверить, что Роналду останется опорой "Ювентуса", - приводит слова Аньелли Eurosport
со ссылкой на его интервью Sky Sport Italia.
Ранее еженедельник France Football заявил
, что Криштиану после встречи с "Локомотивом" на групповом этапе Лиги чемпионов сообщил руководству о разочаровании туринским клубом и желании уйти в "Пари Сен-Жермен"
. Хотя соглашение португальца с "бьянконери" действует еще два сезона.
Отметим, что Роналду помог "Ювентусу" победить
"Лион" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Однако по сумме двух игр дальше прошел французский клуб.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!