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Гол Златана Ибрагимовича помог "Милану" одержать победу в последнем матче чемпионата Италии

Команда разгромила "Кальяри".

Гол Златана Ибрагимовича помог "Милану" одержать победу в последнем матче чемпионата Италии
Фото: beinsports.com©
Новости спорта Футбол Италия
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"Милан" одержал домашнюю победу над "Кальяри" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сначала на десятой минуте автоголом отметился защитник "Кальяри" Рагнар Клаван. В начале второго тайма преимущество "Милана" увеличил форвард Златан Ибрагимович, а спустя две минуты третий гол в ворота гостей забил хавбек Самуэль Кастильехо. 

В итоге "Милан" завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. 

 

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК Италия

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