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Экс-футболисту сборной России грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

Он трижды становился чемпионом РПЛ.

Экс-футболисту сборной России грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра
Фото: spbdnevnik.ru©
Новости спорта Футбол Россия
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего экс-футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений")", - сказала она.

Максимальная санкция по этой статье - два года лишения свободы.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Адвокат пострадавшего арбитра Никиты Данченкова Александр Островский сообщил, что ранее было подано ходатайство о переквалификации действий Широкова на покушение на убийство, но никакого ответа не последовало. В связи с этим юристы готовят обращение к генеральному прокурору, добавил Островский.

По версии следствия, в августе Широков избил Данченкова во время любительского футбольного матча. Видео инцидента появилось в соцсетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и ударил рукой в лицо. Арбитр упал, Широков ударил мужчину ногой, после чего его оттащили.

Позже футболист извинился перед Данченковым через соцсеть.

С него взяли подписку о невыезде.

Широков провел за сборную России 56 матчей, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008. Трехкратный чемпион страны: дважды в составе петербургского "Зенита", один раз - московского ЦСКА.

 

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Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России Сборная России по футболу

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