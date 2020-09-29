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Пакьяо согласился на бой с МакГрегором. Свой гонорар он отдаст на борьбу с коронавирусом на Филиппинах

Ирландец уже дрался с Флойдом Мейвезером.

Пакьяо согласился на бой с МакГрегором. Свой гонорар он отдаст на борьбу с коронавирусом на Филиппинах
Мэнни Пакьяо. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Бокс
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Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо согласился выйти на ринг с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором МакГрегором. Об этом рассказал помощник Пакьяо Джек Джонсон, сообщает "Чемпионат".

"Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю гонорара Мэнни направит на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса", - приводит слова Джонсона издание Bloody Elbow.

В августе 2017 года 32-летний Конор Макгрегор уже провел один поединок в профессиональном боксе. Он сразился с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.

В мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

 

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Метки:
МакГрегор Конор Пакьяо Мэнни

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