Букмекеры оценили шансы Путинцевой на победу в первом в карьере финале турнира серии WTА

Ее соперницей будет французская теннисистка Кристина Младенович.
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Сегодня, 5 февраля, первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сыграет в финале турнира серии WTA St Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее соперницей будет французская теннисистка Кристина Младенович. Начало встречи запланировано на 19:30 по времени Астаны. Букмекерская контора Tennisi.kz в этом матче отдает преимущество Младенович. Так, коэффициент на ее победу равен 1.76, в то время как на успех Путинцевой - 2.07.
Напомним, что Путинцева в полуфинале соревнований обыграла Доминику Цибулкову из Словакии, которая является пятой ракеткой мира, а на данном турнире была посеяна под вторым номером, со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Благодаря этой победе Путинцева впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA в одиночном разряде.