Я никогда не сдаюсь и играю до конца - Юлия Путинцева

Казахстанка впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA.
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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева заявила, что не будет испытывать давления во время финального матча турнира WTA в Санкт-Петербурге, в котором ей будет противостоять француженка Кристина Младенович, сообщает агентство "Р-Спорт".
"В финале никакого прессинга и давления не будет, выйду на корт и буду наслаждаться своим первым финалом в карьере. Выиграю - это будет круто, но если не получится, то ничего страшного. Для меня самое главное - получить опыт. Знаю точно, что бороться буду до конца", - сказала Путинцева журналистам.
Путинцева проявила волевые качества в четвертьфинале, сломив сопротивление россиянки Светланы Кузнецовой в трех партиях, а в полуфинале также в трех сетах обыграла пятую ракетку мира Доминику Цибулкову из Словакии.
"Я никогда не сдаюсь и играю до конца. А еще проигрывать я не люблю, очень стараюсь в каждом матче", - сказала Путинцева.
Напомним, что Путинцева впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA в одиночном разряде. Он состоится сегодня, 5 февраля.