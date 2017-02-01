Юлия Путинцева обыграла победительницу двух турниров "Большого шлема" в Санкт-Петербурге

Она вышла полуфинал и обеспечила себе место в топ-30 нового рейтинга WTA.
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Юлия Путинцева. Фото с сайта championat.com
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в российском Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале Путинцева в трех сетах обыграла третью сеянную - россиянку Светлану Кузнецову - 6:3, 6:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа и 35 минут.
22-летняя Путинцева занимает 34-е место в рейтинге WTA, а 31-летняя Кузнецова, за плечами которой две победы на турнирах "Большого шлема" (US Open-2004 и "Ролан Гаррос"-2009), сейчас является восьмой ракеткой мира. Матч в Санкт-Петербурге стал первой очной встречей этих теннисисток.
В полуфинале Путинцева встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии - пятой ракеткой мира. Этот матч пройдет 4 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
Женский турнир St. Petersburg Ladies' Trophy относится к категории "Премьер" (серия из 22 самых престижных турниров, за исключением "Большого шлема"). Он проводится с 2003 года, а его призовой фонд составляет 776 тысяч долларов.
Выход в полуфинал гарантировал Путинцевой место в топ-30 обновленного рейтинга WTA. Казахстанка также установила личное достижение. Ранее она никогда не доходила до полуфиналов турниров "Премьер".
В четвертьфинале Путинцева в трех сетах обыграла третью сеянную - россиянку Светлану Кузнецову - 6:3, 6:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа и 35 минут.
22-летняя Путинцева занимает 34-е место в рейтинге WTA, а 31-летняя Кузнецова, за плечами которой две победы на турнирах "Большого шлема" (US Open-2004 и "Ролан Гаррос"-2009), сейчас является восьмой ракеткой мира. Матч в Санкт-Петербурге стал первой очной встречей этих теннисисток.
В полуфинале Путинцева встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии - пятой ракеткой мира. Этот матч пройдет 4 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
First #WTA Premier Semifinal!@PutintsevaYulia edges Kuznetsova 6-3, 6-7(4), 7-5! pic.twitter.com/xGZuUVgfKJ— WTA (@WTA) 3 февраля 2017 г.
Женский турнир St. Petersburg Ladies' Trophy относится к категории "Премьер" (серия из 22 самых престижных турниров, за исключением "Большого шлема"). Он проводится с 2003 года, а его призовой фонд составляет 776 тысяч долларов.
Выход в полуфинал гарантировал Путинцевой место в топ-30 обновленного рейтинга WTA. Казахстанка также установила личное достижение. Ранее она никогда не доходила до полуфиналов турниров "Премьер".