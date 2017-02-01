Как Юлия Путинцева вышла в первый в своей карьере финал турнира серии WTA

В полуфинале представительница Казахстана обыграла пятую ракетку мира.
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- Путинцева обыграла пятую ракетку мира и впервые в карьере вышла в финал турнира серии WTA
Представляем Вашему вниманию видео того, как первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в первый в своей карьере финал турнира серии WTA.
Напомним, что Путинцева вышла в финал турнира серии WTA St Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. В полуфинале соревнований она обыграла Доминику Цибулкову из Словакии со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
Стоит отметить, что 27-летняя Цибулкова является пятой ракеткой мира, а на данном турнире была посеяна под вторым номером. 22-летняя Путинцева располагается на 34-м месте в рейтинге WTA. Благодаря этой победе Путинцева впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA в одиночном разряде. В финале турнира, который состоится сегодня, 5 февраля, казахстанская теннисистка встретится с француженкой Кристиной Младенович.
First #WTA Premier Final!— WTA (@WTA) 4 февраля 2017 г.
Knocks out Dominika Cibulkova 3-6, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/1qCILGIjIG
"I don't feel any pressure, I'm just enjoying my time here." -@PutintsevaYulia pic.twitter.com/si2wEXHITk— WTA (@WTA) 4 февраля 2017 г.